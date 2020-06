Juve, problemi muscolari per Higuain: a rischio la sfida con il Milan

Gonzalo Higuain rischia seriamente di saltare il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan del 12 giugno allo Stadium e anche l’eventuale finale in programma a Roma il 17 giugno. Brutta tegola per la Juve, perché l’argentino di fatto è l’unico centravanti di ruolo presente nell’organico di Sarri. Il Pipita si è fermato durante l’allenamento di questa mattina alla Continassa. Ha avvertito un fastidio muscolare ed è corso al vicino J Medical per sottoporsi agli accertamenti del caso. Le analisi strumentali hanno escluso lesioni, evidenziando soltanto “un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra”. Quanto basta, quasi certamente, per dare forfait alla ripresa. Contro il Milan l’attacco bianconero punterà giocoforza su Douglas Costa, Paulo Dybala nel ruolo di falso nueve e l’inamovibile Cristiano Ronaldo.

Higuain, l’ultimo degli stranieri a rientrare alla base bianconera (con Adrien Rabiot), era apparso subito reattivo e piuttosto asciutto, anche se una foto twittata dalla Juventus ha sollevato qualche dubbio sulle dimensioni del suo girovita. Non ci sono dubbi invece sul fatto che il matrimonio tra la Juve e il Pipita sia destinato a concludersi tra un paio di mesi. Su Gonzalo c’è soprattutto il River Plate, che vorrebbe riportarlo a Buenos Aires: il problema è il maxistipendio di Higuain, che ha ancora un anno di contratto con i bianconeri a 7,5 milioni. Attenzione anche all’Atletico Madrid che, a detta dei media spagnoli, non avrebbe problemi a riconoscergli un ingaggio (quasi) uguale a quello che gli versa la Signora. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 20:58



