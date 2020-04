Juve, Rugani e Matuidi guariti, altro tampone per Dybala

«Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare». E' il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus. Il club bianconero ha voluto condividere la buona notizia relativa ai due giocatori di Sarri.

A questo punto resta in attesa il solo Paulo Dybala, l'altro giocatore bianconero risultato positivo. Rugani è stato il primo giocatore della serie A a risultare positivo al coronavirus. La Juve comunica la totale guarigione dei due calciatori che, insieme a Dybala, erano risultati positivi al coronavirus dopo i tamponi. Sia Rugani che Matuidi non hanno più traccia del virus nel loro corpo, il doppio controllo con esito negativo ne dà ora la conferma. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 19:34



