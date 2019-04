Juve eliminata ai quarti di Champions, l'ironia del web per la sconfitta con l'Ajax

Allegri: «Resto alla Juve. Decisione presa da tempo»

L'acquisto didoveva essere l'arma in più per centrare, finalmente, la tanto agognatadopo anni di indiscusso strapotere in Italia. Questa volta, invece, laè stata costretta a salutare l'Europa ai quarti di finale della massima competizione continentale, tra l'altro con una squadra meno quotata e gettando alle ortiche il risultato dell'andata, tra l'altro dopo la clamorosa rimonta degli ottavi contro l'Atletico Madrid.Il 3-0 rifilato ai 'colchoneros' sembrava il certificato di garanzia sulla: qualche difetto, certo, ma anche una forza impressionante, di un gruppo compatto guidato da un fuoriclasse assoluto come CR7. Il cammino europeo dei bianconeri, invece, è stato interrotto dai 'ragazzi terribili' dell', guidati da un tecnico competente e propositivo come Erik ten Hag. Il gioco offensivo e corale, figlio del calcio totale, ha schiantato la, che credeva di aver superato agli ottavi di finale lo scoglio più difficile sulla strada che porta alla finale di Madrid. Così non è stato e, fatto ancora più clamoroso, dopo un buon pareggio per 1-1 in trasferta, la Juve di Allegri ha ceduto in casa.Sul, ovviamente, i tifosi di altre squadre italiane non hanno perso tempo per festeggiare. Tanti meme, fotomontaggi e altre immagini divertenti, oltre all'sull'acquisto di. Perché sì, sono solo battute, ma in questa stagione il portoghese dovrà accontentarsi della Supercoppa Italiana e dello scudetto. La Juventus è uscita anche in Coppa Italia, eliminata da un'Atalanta che ha fatto la stessa identica partita dell'Ajax, ma con interpreti diversi. E in molti ironizzano: «La Juve ha comprato Cristiano Ronaldo per vincere meno di quello che ha vinto con Padoin».