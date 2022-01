Juve, ecco Zakaria dal Borussia 'Gladbach. Kulusevski e Bentacur via

Juventus regina del mercato di riparazione. Dopo il colpo dei colpi, quel Vlahovic da 91 milioni di euro tra bonus e ricche commissioni che verrà presentato domani allo Stadium, arrivano altri botti. Oggi sono infatti in programma le visite mediche di Zakaria, soprannominato Polpo come un certo Pogba. Il centrocampista svizzero classe 1996, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach, arriva a Torino per 3,5 milioni più altri 3 di bonus: di fatto, i bianconeri pagano solo un indennizzo. Zakaria ha invece accettato un contratto fino al 2026 da 3 milioni annui.

Allegri si assicura così un mediano di 1.91 di altezza, capace di rubare e riciclare palloni ma anche di strappare da un'area all'altra. Ma lo shopping continua. La Juve sfida il Toro per il difensore Gatti del Frosinone e prova a chiudere per Nandez, jolly uruguaiano del Cagliari. Decisive queste ultimissime ore di mercato. Si lavora a uno scambio: Nandez a Torino in prestito con diritto di riscatto, Kaio Jorge in Sardegna in prestito secco. Nella frenetica giornata di ieri sono state inoltre definite le cessioni di Kulusevski e Bentancur al Tottenham degli ex juventini Paratici e Conte. Lo svedese parte in prestito per 18 mesi per 5 milioni con riscatto fissato intorno a 35-40 milioni.

L'uruguagio sposa gli Spurs per 25 milioni bonus compresi, di cui circa il 35% andranno al Boca Juniors. Risolto infine il caso-Ihattaren, dopo la breve e misteriosa parentesi in prestito alla Samp l'olandese è stato ceduto all'Ajax.

Lunedì 31 Gennaio 2022

