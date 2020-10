Juve, accordo per Chiesa. Visite mediche in corso

​La Juventus e Federico Chiesa sono sempre più vicini: l'esterno offensivo viola, infatti, sta sostenendo le visite mediche, non al Jmedical di Torino ma a Firenze, essendo impegnato con la Nazionale azzurra in raduno a Coverciano. Sarà l'ultimo ostacolo prima del passaggio in bianconero, l'accordo tra i club e con il giocatore è già stato trovato. Un'operazione che si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro tra prestito biennale oneroso e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 19:48



