Tegola Juve, per Chiesa stagione finita. Confermata la lesione del crociato

Tegola in casa Juventus: la stagione di Federico Chiesa si è conclusa ieri, con l'infortunio nella sfida dell'Olimpico contro la Roma. I controlli svolti oggi al J-Medical Center hanno confermato infatti la lesione del legamento crociato anteriore.

Il giocatore della Juventus e della Nazionale verrà operato nei prossimi giorni ma la sua stagione può già dirsi conclusa. Un problema non solo per Massimiliano Allegri, ma anche per il ct Roberto Mancini, che non potrà contare sul classe 1997 in vista dei play-off qualificazione per il Mondiale. L'infortunio di Federico Chiesa era avvenuto su un contrasto di Chris Smalling: il difensore della Roma era intervenuto sulla palla, ma nel contrasto l'esterno bianconero ha avuto la peggio e nonostante abbia stretto i denti per qualche minuti, è stato costretto ad uscire dal campo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 12:43

