Juve, in Champions a Villarreal Allegri è senza Dybala

La tradizione si ripete, anche se la Juventus ne farebbe a meno. La Signora si presenterà domani in casa del Villarreal, per l'andata degli ottavi di Champions, con un abito rattoppato, proprio come le era accaduto negli anni scorsi contro Ajax, Lione e Porto. L'assenza di Chiellini non fa quasi più notizia, così come quella di Dybala, altro bianconero che nei momenti-chiave ha spesso risposto «assente». Nessuna lesione per la Joya, costretto comunque a uno stop di circa dieci giorni.

L'infortunio patito nel derby è una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra: Dybala salterà il Villarreal, la trasferta di sabato a Empoli e quasi sicuramente l'andata delle semifinali di Coppa Italia del 2 marzo in casa della Fiorentina. Dieci giorni ai box pure per Rugani, bloccato da una elongazione del bicipite femorale sinistro. Allegri, privo anche di Chiesa e Bernardeschi, dovrebbe almeno recuperare in extremis Bonucci e forse Luca Pellegrini.

Al momento il partner di De Ligt in difesa è l'adattabile Danilo, con De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce. Si va verso una Juve formato 4-4-2, con Cuadrado, Arthur (o Locatelli), Zakaria e Rabiot in mediana e in attacco Morata e Vlahovic. Quest'ultimo vuole esordire con il botto sul palcoscenico da lui mai calciato della Champions, proprio come aveva fatto alla prima in campionato con il bianconero addosso.

DV7 vuole cancellare le ultime due sue prestazioni insufficienti contro Atalanta e Torino. «Trasformiamo il dispiacere in furia combattiva», ha scritto dopo il derby Vlahovic. Sogna di affondare il Sottomarino Giallo. E magari di emulare il fenomenale Haaland, capace di siglare una tripletta al debutto in Champions con il Red Bull Salisburgo. Anche se Allegri si accontenterebbe, eccome, di una vittoria di corto muso.

