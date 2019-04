Juve fuori dalla Champions, il Cadiz a Cristiano Ronaldo: «Vieni a giocartela da noi»

Juve eliminata ai quarti di Champions, l'ironia del web per la sconfitta con l'Ajax​

Hola, @Cristiano, no estés triste por la eliminación frente al #Ajax y vente para el #CádizCF, que en un par de años vamos a estar ahí luchando.

Um abraço muito forte. 😍⚽️🙌💛💙 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 17 aprile 2019

Tenemos a machis y vallejo no creo que llevara bien la suplencia. Dejate — Ángel Gago (@gagodecadi) 17 aprile 2019

Laescono clamorosamente ai quarti di finale dicontro l'e sul web è un vero e proprio tripudio per i tifosi di tante altre squadre. Come se non bastasse, alla generaledei tifosi ci si è messa anche una squadra spagnola. E non stiamo parlando di colossi come il Barcellona, l'Atletico o il Real Madrid, ma del più modestoIl club della città di Cadice, in Andalusia, attualmente milita nella divisione cadetta del campionato spagnolo e si trova in zona playoff, quindi ha ambizioni di promozione nella Liga. Anche per questo, i social media manager del, su, hanno ironizzato sulla clamorosa eliminazione della, chiamando in causa direttamente«Ciao Cristiano, non essere triste per l'eliminazione e vieni qui al Cadiz, che tra un paio d'anni saremo lì a lottare in» - si legge nelironico del club spagnolo - «Un abbraccio forte!». Insomma, un tweet scherzoso, che ha scatenato l'ironia di vari tifosi del club gialloblu: «Abbiamo già Darwin Machìs e Manuel Vallejo, non credo che prenderebbe bene l'idea di stare in panchina».