Grande festa prima in campo, poi nello spogliatoio della Juventus per l'ottavo scudetto consecutivo, il n.35 bianconero nell'albo d'oro del calcio italiano. In tribuna, allo Stadium, il tricolore illuminato dalla società porta il numero 37: due scudetti, infatti, furono revocati ai bianconeri per lo scandalo di calciopoli nelle stagioni 2004/05 e 2005/06, e al di là del contenzioso aperto con la Figc la Juve ha sempre ribadito di considerare quei titoli vinti sul campo.





