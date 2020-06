Juve, Buffon a 42 anni non si arrende: per lui e Chiellini ufficiale il rinnovo fino al 2021

Doppio rinnovo in casa Juventus. Sia Gigi Buffon che Giorgio Chiellini hanno infatti rinnovato il loro contratto col club bianconero fino al 2021, come annunciato poco fa proprio dalla Juve sui suoi profili social: il portiere bianconero continuerà dunque per almeno un altro anno la sua carriera e giocherà in bianconero fino (almeno) a 43 anni. Stesso discorso per Chiellini, che ha saltato gran parte di questa stagione per infortunio ma a quas 36 anni sarà ancora il capitano juventino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 16:20

