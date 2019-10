Juve-Bologna, Mihajlovic è in panchina: per lui l'applauso dello Stadium

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è regolarmente in panchina per guidare la sua squadra nel match dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Lo scorso 8 ottobre il tecnico serbo è uscito dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo aver completato il secondo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia. Per Mihajlovic è la quarta panchina stagionale alla guida dei rossoblù.

Sabato 19 Ottobre 2019, 21:18

Al momento della lettura delle formazioni il pubblico bianconero ha reso omaggio all'allenatore serbo con un lungo applauso.