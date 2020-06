Juventus, Arthur in arrivo e Pjanic verso Barcellona

Lo scambio tra Pjanic e Arthur, sull’asse Juve-Barcellona, è in dirittura di arrivo. La fumata bianca è sempre più vicina. La mezzala brasiliana ha finalmente aperto alla Signora, che gli offre un ingaggio raddoppiato da 5,5 milioni più bonus. Si attende il suo via libera definitivo. L’operazione ha ottimi risvolti economici per i due club, che pregustano una corposa plusvalenza da mettere a bilancio entro il 30 giugno.

Pjanic dovrebbe essere ceduto a circa 60 milioni, Arthur intorno ai 75 milioni. La Juventus proverà a stringere la forbice, per versare ai catalani un conguaglio non superiore ai 10 milioni. Ieri Paratici ha incontrato Ramadani, che oltre a essere l’agente di Pjanic rappresenta anche Under, proposto dalla Roma ai bianconeri per 20-30 milioni. Ma si scalda anche il fronte per Milik, benché il Napoli non accetti contropartite ma soltanto cash.

Ieri intanto Higuain è tornato a lavorare in gruppo, con la speranza di essere convocato già per Juve-Lecce di domani allo Stadium. E tra una decina di giorni al massimo, Sarri potrà contare anche su Chiellini. «Contro il Bologna abbiamo fatto un passo avanti dal punto di vista fisico e mentale - sottolinea Szczesny -. Il percorso per lo scudetto è molto complicato. Ogni partita dovrà essere giocata come una finale. Dobbiamo quindi sacrificarci per portare a casa i due trofei che mancano». Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA