Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è risultato positivo al covid e non sarà presente a San Siro per assistere alla finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Il presidente bianconero è vaccinato non ha avuto contatti con la squadra ed è asintomatico. Nei giorni scorsi era risultato positivo anche il vicepresidente Pavel Nedved.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 14:10

