Juve, un guerriero per Allegri. La promessa di Zakaria: «Finalmente qui, voglio vincere tutto»

La Juventus ha ultimato la sua rivoluzione di gennaio. Con buona pace di quelle che erano le dichiarazioni pubbliche di Allegri su un gruppo che sarebbe rimasto lo stesso. Al colpo grosso Vlahovic si è aggiunto Zakaria. Adesso le cifre sono ufficiali: la Juve verserà 4,5 milioni al Gladbach più altri 4 milioni di contributo di solidarietà e oneri accessori.



Ecco il bomber ed ecco anche il rubapalloni che serviva al Conte Max, che lancerà Vlahovic già domenica allo Stadium contro il Verona e medita di schierare lo svizzero in un centrocampo a due con Locatelli. Ecco le prime parole di Zak, che ha scelto il numero 28: «Sono orgoglioso, darò il massimo. Le mie qualità? Il dinamismo e la mentalità vincente. Ai tifosi bianconeri voglio dire che è arrivato un nuovo giocatore molto combattivo che vuole crescere e vincere tutti i trofei con la Juve».



Ufficiale anche l'acquisto dal Frosinone di Gatti, per il quale la Juve ha vinto un derby di mercato con il Toro. Il difensore torinese classe 1998, costato 10 milioni bonus compresi, resterà in prestito al club ciociaro fino a giugno. Quando la Juve proverà a regalarsi due gioielli del Chelsea come Rudiger e Jorginho.



Definita ieri pure per la doppia cessione di Kulusevski e Bentancur al Tottenham. Le due operazioni frutteranno alla Signora ben 70 milioni - niente male per due giocatori spesso lasciati fuori dall'undici titolare -, un tesoretto che va a coprire la parte fissa della spesa per Vlahovic. Lo svedese va infatti in prestito agli Spurs per un anno e mezzo a 10 milioni, con opzione per il riscatto da 35 milioni che diventerà obbligatorio a determinate condizioni. L'uruguaiano porta invece nelle casse bianconere 19 milioni più 6 di possibili bonus: al netto della quota spettante al Boca Juniors, la squadra di provenienza di Bentancur, la Juve mette a bilancio una plusvalenza da 4 milioni.



Ottimo colpo (in uscita) anche la cessione di Ramsey al Glasgow Rangers in prestito, con riscatto fissato intorno ai 6 milioni. Non si muove invece Kaio Jorge, anche se lo spazio in attacco si è ulteriormente ristretto. Unica nota stonata della giornata la positività al Covid di Alex Sandro.



Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 07:54

