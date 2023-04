Juve, Allegri furibondo contro Paredes che non ha la maglia per entrare in campo. Ecco cosa ha urlato l'allenatore

di Daniele Molteni

Nervi tesi sulla panchina della Juve nel finale della partita di Europa League contro lo Sporting. Protagonisti Allegri e l'argentino Paredes, i cui rapporti non sono da tempo idilliaci vista anche la lite in settimana durante l'allenamento.

Cosa è successo al momento del cambio

È successo tutto al minuto 83. Il centrocampista argentino si è ritrovato senza maglietta prima dell'ingresso in campo al posto di Locatelli e ha dovuto recuperarla nello spogliatoio, facendo andare su tutte le furie l'allenatore bianconero che ha urlato: «E Santo D**, ca**o».

L'allenatore della Juve nel post partita, scesa la tensione dei minuti finali della gara, ha ricostruito il tutto: «Mi ha chiesto il cambio Locatelli - le parole di Allegri - ma stavo togliendo Miretti, in quel momento Paredes aveva dato via la maglia, pensando di non dover più entrare in campo». Questo il motivo che ha portato il centrocampista a scappare nello spogliatoio per procurarsi una nuova divisa.

