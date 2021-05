Juve-Allegri, trovato l'accordo per due stagioni: la firma tra stasera e domani

Dopo due stagioni Massimiliano Allegri torna sulla panchina della Juve. È stato trovato l'accordo tra il tecnico livornese e Andrea Agnelli. Manca solo l'ufficialità: la firma è attesa tra stasera e domani. Prenderà il posto di Andrea Pirlo. Allegri era corteggiato anche dall'Inter, rimasta all'improvviso orfana di Conte, e dal Real Madrid, che cerca un nuovo allenatore al posto di Zidane, con la valigia pronta.

L'accordo si aggirerebbe sui nove milioni di euro a stagione. Società e tecnico starebbero definendo le ultime questioni, in particolare sulla durata, triennale o quadriennale. Andrea Pirlo, dunque, è destinato a lasciare la Juventus con una coppa Italia e una Supercoppa Italiana vinte, il quarto posto in classifica a 13 punti dall'Inter capolista e l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Porto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 15:56

