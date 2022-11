«Vola alto amore mio». Morta la figlioletta dell'ex allenatore del Celta Vigo: il cordoglio di Cruyff

di Redazione web

«Vola alto amore mio». Sono queste le parole che il mister Oscar Garcia Junyent ha dedicato a sua figlia, morta nelle scorse ore a causa di una grave malattia. L'allenatore ha ricevuto moltissimi messaggi di cordoglio da parte dei colleghi.

La storia

La figlia di mister Junyent, era malata da tempo: da anni soffriva di una malattia che non è riuscita a sconfiggere. L'allenatore ha sempre mantenuto grande privacy per quanto riguarda la sua vita privata ma molto spesso si è dovuto assentare dagli impegni calcistici con il Celta Vigo (club che milita nel campionato spagnolo LaLiga), per rimanere vicino alla famiglia.

Il cordoglio

Junyent ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram alla figlia da poco scomparsa e tra i messaggi di cordoglio si legge anche quello di Jordy Cruyff, figlio del campione Johan.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 16:06

