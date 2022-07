Messias resta al Milan: ufficiale il riscatto dal Crotone. Ha firmato fino al 2024

La notizia era nell'aria da giorni, dalle parole dell'allenatore Stefano Pioli nella prima conferenza stampa della stagione: Junior Messias rimane in rossonero. Lo annuncia il Milan in una nota sul proprio sito in cui spiega di aver «acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior da Crotone FC.

«L'attaccante brasiliano ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2024», si legge nella nota. A celebrare la firma dell'attaccante un video pubblicato sui social con i gol e le dichiarazioni della passata stagione, fino alla vittoria dello scudetto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA