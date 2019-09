Juan Jesus, insulti choc sui social: «Scimmione, vai allo zoo». La Roma lo daspa a vita

Amazon assume 7 giovani rifugiati: contratto a tempo indeterminato

Ilcontinua ad essere un problema in Italia, nel mondo del calcio come nella società civile: un nuovo caso ha coinvolto oggi il difensore della Roma, che ha denunciato un episodio orribile con una story sul suo profilo Instagram. Il brasiliano, dopo la sconfitta di ieri con l'Atalanta, ha postato lo screenshot di alcuni messaggi ricevuti, di insulti a sfondo razziale.Nei messaggi si leggono parole orribili: «Stai meglio al giardino zoologico li m... tua», «Maledetto scimmione» e «Negro» sono gli insulti rivolti al giocatore. Juan Jesus ha accompagnato il messaggio all'hashtag 'Notoracism', no al razzismo. Il brasiliano si è quindi rivolto alla Roma scrivendo: «Sapete già cosa fare con un tifoso così. Orgoglioso di essere quello che sono».E subito dopo è arrivata la reazione della Roma: il tifoso è stato infatti identificato dal club giallorosso e bandito a vita dallo stadio.