Bus della squadra si ribalta, morto il calciatore della nazionale ceca Josef Sural

della nazionale ceca èstanotte in un tragiconel sud dellaviaggiava suun bus privato che trasportava alcunidell', squadra della serie A locale, di ritorno dalla trasferta a Kayseri, in Anatolia. Il nazionale ceco, attaccante di 28 anni, è rimastoe sei suoi compagni risultano feriti. Lo ha detto alla tv privata Ntv il presidente del club, Hasan Cavusoglu.«Per noi è un grande dolore», ha detto Cavusoglu, spiegando che i giocatori avevano noleggiato un minibus privato di lusso al termine del match pareggiato ieri 1-1 sul campo del Kayserispor. Secondo l'agenzia Anadolu, il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato nei pressi dell'arrivo ad Alanya, sulla costa mediterranea della Turchia. La polizia sta interrogando l'autista.ha perso la vita in ospedale, dove era stato trasportato per un'operazione d'urgenza a seguito dell'incidente. Nazionale della Repubblica ceca dal 2013, si era unito al club nel mercato invernale di gennaio, realizzando nella Superlig turca un gol in nove presenze. I suoi compagni feriti non sarebbero in pericolo di vita.