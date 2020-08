Jacob Blake, la Nba si ferma, i giocatori boicottano i playoff: «Siamo stanchi degli omicidi e dell'ingiustizia»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 23:35

per protestare contro il ferimento di, il 29/enne colpito alla schiena dalla polizia a Kenosha, Wisconsin. Il primo incontro a saltare è quello tra idella star Giannis Antetokounmpo e, che oggi dovevano giocare gara 5. In forse oggi anche Boston Celtics-Toronto Raptors.«Siamo stanchi degli omicidi e dell'ingiustizia», ha detto George Hill, guardia dei Bucks, a The Undefeated. Le due squadre avrebbero dovuto scendere in campo alle 16, le 22 italiane. I Bucks non si sono presentati sul terreno di gioco. I Magic hanno iniziato il riscaldamento, ma a 3'56 dalla palla a due hanno fatto ritorno negli spogliatoi. Poco dopo, anche gli arbitri hanno lasciato il campo.La clamorosa decisione di Bucks e Magic non pare destinata a rimanere un caso isolato. Boston Celtics e Toronto Raptors, riferisce il network Espn, stanno discutendo l'ipotesi di boicottare gara 1 della semifinale della Eastern Conference. Su Twitter, intanto, arrivano messaggi eloquenti dalle superstar della lega. Fanno rumore le parole di Lebron James, stella dei Los Angeles Lakers: »Chiediamo il cambiamento, siamo stanchi«, twitta in un messaggio in cui spicca anche un perentorio 'fuck this man' destinato, con ogni probabilità, a Donald Trump.