Ivana Knoll, la promessa hot della tifosa croata: «Se vince la Croazia mi spoglio», ma è un fake

L'euforia da Mondiale gioca brutti scherzi. La Croazia elimina anche il Brasile e vola in semifinale dove incontrerà l'Argentina. E in tanti, dopo la notizia diventata virale sul web, probabilmente hanno iniziato a tifare per Brozovic, Perisic e compagni. Sì perché, oltre alle vittorie sul campo, c'è un'altra cosa che ha colpito tutti sugli spalti: la bellezza di Ivana Knoll. La tifosa e influencer croata fin da subito ha colpito il pubblico maschile di Qatar 2022 con i suoi outfit patriottici e succinti e dopo il trionfo con il Brasile una notizia ha iniziato a serpeggiare: se la Crozia vincerà il mondiale lei si spoglierà. Ma sfortunatamente, per chi ci aveva creduto, è una fake news.

La promessa hot

Mentre i Campionati del Mondo della Croazia continuano a suon di rigori, sugli spalti continua lo show della modella e influencer Ivana Knoll, tifosissima della sua nazionale. Dopo aver presenziato a tutte le partite della sua Croazia, non ha fatto mancare il suo supporto anche allo stadio Education City per il quarto di finale con il Brasile. E, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare la voce di una sua promessa davvero hot: «Se la Croazia vincerà i Mondiali, la bandiera cadrà». Un chiaro riferimento ai suoi abiti sempre a tinte a scacchi binachi e rossi, facendo intendere che avrebbe inscenato uno spogliarello restando nuda. Ma la sua smentita non è tardata ad arrivare.

La smentita social

La notizia è corsa veloce sul web, tutti in trepidante attesa di vedere se avrebbe mantenuto la promessa piccante. Ivana Knoll, però, su Instagram ha subito voluto smentire la fake news diramata dai media. L'influencer, che ha da poco rtaggiunto i due milioni di follower, ha pubblicato una storia in cui chiarisce che: «Non mi spoglierò in caso vinca la Croazia». Una storia che che sicuramente ha spento i suoi focosi fan, ma che era necessaria per non creare attesa attorno a una cosa che non sarebbe mai successa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Dicembre 2022, 15:45

