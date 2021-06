Euro 2020, Italia-Turchia: gli azzurri di Mancini inaugurano gli Europei

Euro 2020, Italia-Turchia: la diretta live del risultato: 0-0

E' la notte che Roberto Mancini e la sua nazionale aspettano da tre anni, da quando il Mancio ha preso le redini della nazionale. La notte dell'esordio ad Euro 2020, con un anno di ritardo. Infatti la campetizione continentale doveva tenersi lo scorso anno, ma - come è noto a tutti - l'epidemia di Covid ha fatto sì che gli Europei fossero spostati. Gli azzurri oggi giocano allo Stadio Olimpico, per la prima volta da un anno e mezzo, con torna ad avere il pubblico sugli spalti, contro la Turchia. Non una partita facile, come dimostra il fatto che la Turchia è stata la squadra con la miglior difesa durante queste qualificazioni. Qui Italia-Turchia in diretta streaming

20.35 Lo stadio prende vita, è il momento della cerimonia d'inaugurazione

20.15 Gli azzurri sono scesi in campo per il riscaldamento prepartita. E il pubblico (il 25% della capienza) impazzisce. Applausi e cori per gli azzurri di Mancini. Era tanto che non sentivamo il pubbilco in uno stadio. E' emozionate, va detto.

ITALIA-TURCHIA: GLI UNDICI SCELTI DA MANCINI

La formazione azzurra: Donnarumma, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile,

