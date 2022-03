Turchia-Italia 2-3, le pagelle degli azzurri. Tonali voglioso e prezioso, Raspadori decisivo, Zaniolo spento

L' Italia ha battuto Turchia 3-2 (2-1) nella sfida tra le sconfitte della semifinale playoff per il Mondiale disputata sul terreno dello stadio Municipale Metropolitano di Konya in Turchia. Questi i gol: nel pt 4' Under, 35' Cristante e 39' Raspadori; nel st 24' Raspadori e 38' Dursun.

DONNARUMMA 6 Si impappina sul facile, facendosi passare sotto le gambe sul suo palo il tiro di Under. Si esalta sul difficile, deviando su due conclusioni di Calhanoglu. Salva alla fine la vittoria azzurra su colpo di testa di Dursun con un autentico miracolo.

DE SCIGLIO 5,5 Sbaglia il pallone che dà il via all'azione del gol di Under. E non è la sola imprecisione della sua partita.

ACERBI 6 Puntuale negli anticipi.

CHIELLINI 6 Prova a mandare a destra il mancino Under in occasione del gol turco, ma Donnarumma si fa sorprendere. Per il resto sempre preciso (31' st Bastoni ng).

BIRAGHI 6,5 Sorpreso dalla sua parte sul gol di Under, si riscatta ampiamente con la spinta continua e con due assist per l'1-1 di Cristante e l'1-3 di Raspadori.

PESSINA 6 Perde qualche duello di troppo all'inizio, ma gioca una partita in crescendo (32' st Sensi ng).

CRISTANTE 6,5 Le specialità della casa solo una regia dinamica ed il colpo di testa in gol. Il giallorosso centra bene entrambe le cose a Konya (31' st Locatelli ng).

TONALI 7 Non solo interdizione, ma anche tanta voglia di verticalizzare. Ispira l'1-2 di Raspadori intercettando il rinvio sbagliato di Bayindir e servendo l'attaccante del Sassuolo.

ZANIOLO 5 Un paio di conclusioni non pericolose e pochi spunti di rilievo (1' st Zaccagni 6: avvia da destra l'azione dell'1-3).

SCAMACCA 6 Si batte spesso spalle alla porta, cercando sovente il dialogo con Raspadori. Rivedibile in fase conclusiva (43' st Belotti ng).

RASPADORI 7,5 Alla prima occasione utile segna di sinistro, suo piede “debole”. Nella ripresa completa la doppietta personale di destro. Implacabile in area di rigore, il futuro della maglia azzurra (44' st Bonucci ng).

MANCINI 6 Il futuro azzurro ricomincia da Konya con una buona prestazione e una vittoria utile sul piano psicologico. Contro la Macedonia del Nord qualche giocatore visto in Turchia avrebbe potuto forse giocare di più.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 23:45

