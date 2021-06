Euro 2020: ecco dove vedere in tv o streaming Italia-Turchia

Ci siamo, stasera con Italia-Turchia parte Euro 2020. La sfida dell'Olimpico vedrà di fronte la Nazionale guidata da Roberto Mancini, tra le favorite del torneo, contro la squadra di Şenol Güneş. Una gara che sarà giocata davanti a circa 16mila spettatori (pari al 25% della capienza dell'impianto). Ad arbitrare sarà il fischietto olandese Danny Makkelie.

Europei, Italia-Turchia: all'Olimpico anche Mattarella

L'Italia arriva a questa gara d'esordio dell'Europeo dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione, mentre la Turchia ha staccato il pass grazie al secondo posto nel girone vinto dalla Francia, campione del mondo in carica.

Europei 2021: calendario delle partite, orari e gironi. Ecco il programma stadio per stadio

IL PROGRAMMA TV

Le due Nazionali si sono affrontate solo un'altra volta nella fase finale di un Europeo. Ed era, il destino vuole, l'11 giugno del 2000. In quella occasione gli Azzurri di Zoff batterono 2-1 i turchi nella gara d'esordio nel girone, con i goal di Antonio Conte e Pippo Inzaghi.

Il calcio d'inizio di Italia-Turchia è previsto alle ore 21 e la sfida sarà visibile in chiaro su Rai1 (numero 1 e 501 HD sul digitale terrestre), ma anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Per chi vorrà vederla in streaming, sarà possibile collegarsi a Rai Play, Sky Go e NOW Tv.

