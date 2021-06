ITALIA-SPAGNA DIRETTA STREAMING

Per chi non può essere davanti al televisore. Ma anche per chi non è abbonato. Seguire Italia-Turchia diretta streaming è possibile anche se non siete in possesso di Sky Sport e del digitale terrestre: ecco qui tutte le istruzioni utili. Sul sito anche Italia-Turchia in diretta live

ITALIA-TURCHIA DIRETTA STREAMING

Per seguire la partita di oggi ore 21 tra l’Italia di Roberto Mancini capitanata da Chiellini e la Turchia, nella partita d'apertura di questo Euro2020 ci sono più possibilità. Vediamole.

Il live della sfida dello Stadio Olimpico, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e Sky Supercalcio HD con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi. Per gli abbonati disponibile come sempre lo streaming con il servizio Sky Go. Italia-Turchia sarà anche in chiaro gratis su Rai 1 e Rai HD: telecronisti Alberto Rimedio. Ovviamente per seguire Italia-Turchia diretta streaming esiste anche la comoda soluzione “radiofonica” con Radio Rai 1 e le voci di Tutto il calcio minuto per minuto: per chi ha una radio in casa, sull’app del telefono o magari è in macchina.

La nostra redazione seguirà dal prepartita la sfida tra gli azzurri e la Turchia. Aggiornamento del risultato in tempo reale, commenti, foto, video e reazioni del web.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA