Italia-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla. Belotti si riprende l'attacco azzurro

Cinquantaduemila tifosi attendono domani sera, all'Olimpico di Roma, la Nazionale azzurra. Dopo le prime partite (e la gara inaugurale) degli Europei, poi vinti a Londra, e la sfilata per le vie del centro con la coppa, gli uomini di Roberto Mancini tornano nella Capitale, ma stavolta sarà tutto meno che una passeggiata, anzi quella di domani sarà la partita più importante per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Spalla a spalla, punto a punto, la Svizzera ci tiene testa nel girone C, batterla, domani, significherebbe ipotecare del tutto il sogno di tornare (e da campioni d'Europa) nel calcio che conta. Perché quei tifosi ancora se lo ricordano quanto è successo nel 2017 con la Svezia - e anche quello che non è successo in Russia, quando ad alzare il trofeo dei più forti del mondo c'era la Francia. Ma chi ci sarà in campo? Ecco, le probabili formazioni.

Italia-Svizzera, Mancini: «Belotti ha chance di giocare, dispiace per Immobile e Chiellini»

Italia-Svizzera, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. Ct. Yakin

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA