Italia-Spagna: Morata out, i social insorgono «è uno scherzo?»

Tutto è pronto per la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Luis Enrique, allenatore della Spagna, non vuole dare riferimenti alla difesa Azzurra e lascia in panchina Alvaro Morata, al suo posto spazio a Dani Olmo. Il giocatore della Juventus avrebbe giocato contro i suoi due compagni di club Chiellini e Bonucci che lo conoscono molto bene.

La mossa dell'ex allenatore giallorosso spiazza tutti e la reazione social è esilarante. I tifosi italiani avrebbero voluto al centro dell'attacco delle furie rosse proprio Alvaro Morata, consci del fatto che Chiellini e Bonucci sanno bene come gioca l'attaccante madrileno.

In molti hanno da ridire e si dichiarano confusi. Chi ironicamente scrive che «è un colpo basso», chi invece critica la mentalità spagnola «prima lo criticano ora lo vogliono in campo».

Tra poco più di due ore sapremo chi aveva ragione.

Come hanno potuto togliere Morata da titolare, questo è stato un colpo decisamente basso. È guerra aperta pic.twitter.com/XCHGe49qy4 — Fra👻 (@_ansiaeparanoie) July 6, 2021

Gli spagnoli si sono lamentati 24/7 di Morata e ora si disperano perché sta in panchina, mentalità pazzesca — Cami agli europei💙 (@TrxpQueej) July 6, 2021

