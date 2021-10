Diretta Italia-Spagna 0-1. Ammonito il capitano Bonucci per proteste

A fare da teatro, oggi, alla semifinale tra Italia e Spagna non sarà Wembley come a Euro 2020, ma la Scala del calcio, lo stadio San Siro di Milano, il Giuseppe Meazza. Chiamatelo come volete, ma per la penultima partita di Nations League degli azzurri (e questo che vada bene o che vada male), ci saranno 37mila persone, una di più non sarebbe stato possibile. Il motivo è che c'è voglia di continuare a gioire dopo un'estate sportiva pazzesca, iniziata proprio con la vittoria sull'Inghilterra, in Inghilterra. Da quell'11 luglio, però, qualcosa è cambiato e il primo a farne i conti è proprio il ct Roberto Mancini. Ecco le formazioni della gara che sarà diretta dal fischietto russo Sergei Karasev.

PRIMO TEMPO

30' - Ammonizione per Leonardo Bonucci, il capitano, per proteste nei confronti dell'arbitro

28' - Di Lorenzo devia di testa un cross che arriva dalla destra, la palla esce di poco al lato della porta della Spagna

24' - Cambio tattico per Mancini: Chiesa passa al centro dell'attacco, mentre Bernardeschi si posta a destra

19' - Neanche il tempo di gioire e gli uomini di Luis Enrique trovano un'altra grande occasione. L'Italia si salva grazie a Bonucci, ma Donnarumma è complice di una papera

18' - Sempre cross dalla destra, ma diverso copione. La Spagna passa in vantaggio grazie a un gran gol di Fernan Torres, propiziato anche dall'errore in difesa di Bastoni

13' - Sanabria da posizione ravvicinata non riesce a chiudere bene: lo spagnolo, su cross dalla destra, calcia addosso alla difesa dell'Italia

6' - Anche Alessandro Bastoni ci prova dalla distanza

5' - Federico Chiesa parte subito forte: l'esterno azzurro vicino al gol

1' - Karasev fischia il calcio d'inizio a San Siro per la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna

Italia-Spagna, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 23 Bastoni, 3 Emerson Palmieri; 18 Barella, 8 Jorginho, 6 Verratti; 14 Chiesa, 20 Bernardeschi, 10 Insigne. Ct. Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. Ct. Luis Enrique

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 21:20

