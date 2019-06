Italia-Spagna 0-1 Diretta Ceballos inventa un gran gol

Domenica 16 Giugno 2019, 20:36

Tra grandi attese e speranze, perchè no, di successo finale, l'Italia Under 21 inizia il suo cammino nell'Europeo di categoria da Bologna. Sulla strada degli uomini del ct Di Biagio si pone subito un'altra formazione fortissima, la Spagna finalista uscente.Quella tra Italia e Spagna è stata la finale dell'edizione 2013, vinta dagli iberici con il punteggio di 4-2. Anche l'ultimo ricordo per noi è negativo: la semifinale di due anni fa, finita 3-1 con la tripletta di Saul e la rete di Bernardeschi.(4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa.(4-1-4-1): Simon; Martin, Vallejo, Merè, Aguirregabiria; Zubeldia; Oyarzabal, Fabian Ruiz, Ceballos, Soler; Borja Mayoral.