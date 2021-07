Italia-Spagna, l'abbraccio tra De Rossi e Luis Enrique scalda il cuore ai tifosi della Roma

Italia-Spagna, prima della partita un momento che ha fatto molto piacere ai tifosi della Roma. Dopo tanto tempo, infatti, si sono incontrati di nuovo Daniele De Rossi, collaboratore tecnico di Roberto Mancini, e Luis Enrique, ct della nazionale iberica.

Leggi anche > Italia-Spagna, l'omaggio degli azzurri a Raffaella Carrà: il riscaldamento sulla musica di A far l'amore comincia tu

L'ex capitano della Roma ha abbracciato calorosamente il suo ex allenatore, con cui ha condiviso una stagione non semplice, quella 2011-12. Un abbraccio davvero sincero, quello tra Daniele De Rossi e Luis Enrique, nonostante nella Capitale da tempo si susseguono voci su un pessimo rapporto tra i due. Indiscrezioni infondate, nate da quando Luis Enrique, inflessibile sulla disciplina, aveva punito il suo allora vicecapitano mandandolo in tribuna in un Atalanta-Roma per essere arrivato in ritardo alla riunione tecnica.

La realtà è ben diversa. Nonostante l'incomprensione di quel momento, Daniele De Rossi ha sempre dichiarato di considerare Luis Enrique il miglior allenatore che abbia mai avuto. Per uno che è stato allenato, tra gli altri, da Fabio Capello, Luciano Spalletti, Marcello Lippi e Antonio Conte, non si tratta di una dichiarazione banale. La stagione 2011-12, per la Roma, non fu semplice, ma Luis Enrique è ancora oggi ricordato con piacere, più per le qualità umane che per quelle strettamente tecniche.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA