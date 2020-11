Italia, le pagelle: Jorginho, cecchino infallibile. Insigne, moto perpetuo a tutto campo

DONNARUMMA 6

Quasi spettatore non pagante.

FLORENZI 6

Non è al 100% e con esperienza effettua una prestazione diligente (44' st Di Lorenzo ng).

ACERBI 6,5

Bisogna fermare un certo Lewandowski. Detto fatto. Con attenzione e concentrazione.

BASTONI 6,5

Confermato anche in una partita “vera”. All'interista piace tentare la giocata. E senza paura sfida Lewandowski, prendendosi pure una gomitata.

EMERSON 6,5

Cavalca la fascia sinistra, senza dimenticarsi di coprire. Il 2-0 potrebbe farlo lui.

BARELLA 7

Moto perpetuo, presenza quasi multipla in campo. Ha anche una buona occasione da gol a inizio ripresa.

JORGINHO 7

Rigore battuto da maestro. Regia e pressing di ottima fattura.

LOCATELLI 7

Crescita esponenziale in neroverde e in azzurro. Giocate di grande qualità e personalità.

BERNARDESCHI 6

Parte con alcuni spunti interessanti, compreso l'invito per Belotti nell'azione del rigore. Poi cala peccando un po' di egoismo (19' st Berardi 7: fa le prove appena entrato. Poi chiude il match nel suo stadio. Bello e concreto).

BELOTTI 6,5

Non è al meglio, ma si danna l'anima per la squadra. Si guadagna il rigore decisivo e su un suo tiro ce le sarebbe un altro nella ripresa (34' st Okaka ng).

INSIGNE 7

Un fuorigioco attivo di Belotti gli toglie la gioia del gol. Lancia Berardi per il 2-0. Tanti spunti, pause nessuna (44' st El Shaarawy ng).

EVANI 7

La formula “ct a casa e vice in panchina” funziona anche in Nations League. Scherzi a parte, in totale emergenza gli azzurri sciorinano una prova speciale, di grande autorità. Adesso bisogna completare l'opera in Bosnia.

