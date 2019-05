Italia, lo 0-0 col Giappone vale il primato del girone

Un punto doveva arrivare per garantire la vittoria del girone ed un punto è arrivato. L’Italia Under 20 pareggiando 0-0 col Giappone si è garantita il primo posto del gruppo B di questi Mondiali di categoria in corso di svolgimento in Polonia, piazzamento che consente alla selezione del ct Nicolato di sfidare un avversario sulla carte più “soft”. Lunedì pomeriggio, con calcio d’inizio alle 17,30 infatti, gli azzurrini sfideranno una delle quattro migliori terze ripescate.



Ieri il commissario tecnico ha fatto ricorso al turnover, dando spazio a chi non aveva giocvato nelle due precedenti partite vinte contro Messico (2-1) ed Ecuador (1-0). In porta spazio a Carnesecchi che, come il suo compagno di squadra Plizzari, ha dimostrato di essere un pararigori. L’estremo dell’Atalanta al 9’ ha ipnotizzato Hiroki Ito, presentatosi sul dischetto per il fallo di Buongiorno su Tagawa. Anche Plizzari contro l’Ecuador si era esibito in una prodezza dagli undici metri parando il tiro di Campana. Il rigore, però, non è stato l’unico pericolo sventato da Carnesecchi. L’Italia soprattutto nel primo tempo è stata messa sotto dagli asiatici, più determinati a cercare il risultato visto il rischio eliminazione che correvano. Così l’unica ghiotta chance gli azzurri l’hanno avuta in apertura di match, ma solo grazie a un errato retropassaggio di Kobayashi che stava per tramutarsi nel più clamoroso degli autogol. Alla fine il pari ha premiato anche il Giappone, qualificatosi come secondo. Inutile il successo dell’Ecuador per 1-0 sul Messico (gol di Plata al 12’). Questa la classifica finale del Gruppo B: Italia 7 punti (2 vittorie e un pareggio, 3 gol fatti e uno subito); Giappone 5; Ecuador 4; Messico 0.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 20:48







