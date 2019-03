Mondiali, l'avventura dell'Italdonne sarà trasmessa in diretta sui canali Sky

Il Mondiale Femminile sarà trasmesso in diretta su Sky. La tv satellitare ha infatti annunciato l’acquisizione dei diritti per la trasmissione di tutta l’ottava edizione della FIFA World Cup di Calcio Femminile, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Grazie a un accordo con la FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le 52 partite del torneo, di cui 37 in esclusiva.



Sono 24 le nazionali partecipanti, tra cui l’Italia, che manca dalla competizione da ben vent’anni. L’ultima apparizione delle azzurre in un Mondiale risale infatti all’edizione del 1999. Le giocatrici allenate da Milena Bartolini sono inserite nel Gruppo C, insieme a Brasile, Giamaica e Australia.



Sky garantirà una copertura totale del torneo, con un’attenzione particolare alla Nazionale Italiana, diventando così anche la tv delle azzurre: oltre alle partite e agli studi di approfondimento pre e post, Sky Sport seguirà infatti il ritiro della Nazionale in vista della preparazione al Mondiale, documentando con il racconto live tutte le tappe dell’avventura francese.



Sky arricchisce così la propria offerta di calcio femminile, che già comprende la Serie A per due stagioni (2018/2019, 2019/2020), le semifinali e la finale di Coppa Italia, oltre alla Supercoppa Italiana.



”Questa acquisizione – ha commentato l’Executive Vice President Sky Sport Marzio Perrelli – è la conferma di quanto Sky Sport creda nel calcio femminile. Rappresenta un segnale di continuità nell’offerta riservata ai nostri abbonati. La FIFA World Cup 2019 di Calcio Femminile va infatti ad arricchire un calendario già fitto di appuntamenti sportivi d’eccellenza, per garantire ai clienti Sky la migliore possibilità di scelta all’interno di un ricco panorama di eventi live”.

