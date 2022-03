Italia-Macedonia del Nord alle 20.45. Formazioni ufficiali: difesa inedita, il tridente è Berardi-Immobile-Insigne

Ci siamo, ora non si può più sbagliare. Tutto pronto a Palermo per la semifinale play-off (in gara unica) tra Italia a Macedonia del Nord. Un solo obiettivo: vincere per sfidare nella finale la vincente tra Portogallo e Turchia e staccare il pass per i Mondiali in Qatar.

Pochi i dubbi in difesa e a centrocampo per Roberto Mancini, più incerte le maglie da titolare in attacco anche se dal 1' dovrebbero giocare Domenico Berardi e Lorenzo Insigne a supporto di Ciro Immobile.

Queste le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Insigne, Immobile. All.: Mancini.

MACEDONIA (4-4-2): Dimitrievski, S. Ristovski, Velkoski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Nikolov; Trajkovski, M. Ristovski. All.: Milevski.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 19:48

