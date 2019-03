Italia-Liechtenstein, Mancini conferma Kean, cambia la squadra. Non l'identità

di Ugo Trani

dal nostro inviato

Parma

Mancini conferma Kean, non l'Italia. Sono almeno 7 le novità, dalla partita di sabato a Udine contro la Finlandia. Il ct interviene in ogni reparto e addirittura anche in porta per il 2° match nelle qualfificazioni Euro 2020. Al Tardini di Parma, ospite il Liechtenstein, spazio a Sirigu, Mancini, Romagnoli, Spinazzola, Sensi, Politano e Quagliarella. L'obiettivo del ct è doppio: coinvolgere il maggior numero dei convocati e al tempo stesso provare i panchinari in una gara ufficiale. La nazionale dell'islandese Kolvidsson, al 181° posto del ranking Fifa, capita a proposito, anche se sabato scorso, a Vaduz, non è stata umiliata dalla Grecia che ha vinto solo 2 a 0.



TRACCIA CONFERMATA

Avanti con il 4-3-3 e con la qualità. Mancini chiede di non cercare la giocata e di insistere sul gioco. Il collettivo di qualità e non il gesto del singolo. In più Quagliarella titolare dopo quasi 9 anni: il capocannoniere del campionato, 21 gol, deve aiutare gli azzurri nell'efficacia. Solo 10 gol in 10 partite. E' la notte del tiro al bersaglio. Senza però perdere l'identita e guardando comunque al risultato. Ultimo aggiornamento: 22:42





