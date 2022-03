Italia, la disfatta azzurra fa il giro d'Europa: le prime pagine dei giornali di oggi

Un'altra disfatta. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 per mano della Svezia, l'Italia «rigenerata» del Ct Roberto Mancini non si qualifica ai Mondiali di Qatar 2022. Una beffa inattesa che nessun italiano pensava di vivere dopo la vittoria di Euro 2020. L'Italia è la prima grande esclusa dei prossimi Mondiali di calcio. Ed è anche su tutti i giornali sportivi d'Europa... fatta eccezione per quelli inglesi che preferiscono concentrarsi su Gareth Bale e la sua doppietta che approda allo spareggio decisivo con la Polonia.

Leggi anche > “Dramma” Italia: azzurri battuti dalla Macedonia del Nord per 1-0. Siamo fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Decisivo il gol di Trajkovski

Da Marca a L'Equipe, da La Gazzetta dello Sport a Il Corriere dello Sport, tutti questa mattina mettono in risalto la sconfitta rumorosa degli Azzurri contro la Macedonia del Nord. Il Portogallo ringrazia e, martedì 29 marzo, si giocherà la qualificazione contro Trajkovski e compagni, dopo la vittoria per 3 a 1 alla Turchia, messa in risalto dalla prima pagina di A Bola.

L'Italia per il secondo mondiale consecutivo non ci sarà. Una sconfitta di Roberto Mancini e degli Azzurri, ma soprattutto di una Federazione che dovrà cercare di porre rimedio ad una seconda mancata qualificazione che agli occhi di tutti è inammissibile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA