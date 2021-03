Italia-Irlanda del Nord dalle 20,45 diretta. Formazioni: c'è Pellegrini dall'inizio, gioca Immobile

Inizia da Parma la missione Qatar 2022 per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Di fronte ci sarà l'Irlanda del Nord: sei volte incontrata in Italia e sei volte battuta. Vietato pensare all'Europeo, c'è un Mondiale da conquistare dopo la delusione di San Siro. Una notte che ancora brucia. Scelte fatte per il ct. Sarà come di consueto 4-3-3. In cabina di regia Locatelli. Davanti con Immobile ci saranno Berardi e Insigne. C'è anche Pellegrini dall'inizio al posto di Barella. Si parte alle 20,45. Prima della gara minuto di raccoglimento per Anastasi, Corso, Bellugi, Prati e Rossi, ex azzurri recentemente scomparsi.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Dallas, Evans, Cathcart; Smith, McNair, Mccan, Davis, Evans; Megennis, White. All.: Baraclough.

