Italia-Inghilterra, Mourinho sull'errore di Saka: «So per certo che un big si è rifiutato di tirare il rigore»

Euro 2020, la rivelazione di José Mourinho sul rigore decisivo sbagliato dal giovane Bukayo Saka. Il nuovo tecnico della Roma ha spiegato a talkSPORT che un big della squadra inglese si è rifiutato di tirare uno dei cinque rigori della finale Italia-Inghilterra.

MOURINHO: UN BIG INGLESE SI E' RIFIUTATO DI TIRARE IL RIGORE

«Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in quel momento, ma il perché di quella scelta andrebbe chiesto a Southgate. Tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci scappano dalle responsabilità», ha spiegato José Mourinho. Il nuovo allenatore della Roma ha però aggiunto: «Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato assicurato al cento per cento che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. Quindi, a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore».

José Mourinho, pur non rivelando il nome dei 'big' inglesi che non hanno voluto calciare il rigore, attacca comunque i giocatori più esperti che per un motivo o per l'altro si sono tirati indietro: «Dov'era Raheem Sterling? Dov'era John Stones? Dov'era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese... penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui».

