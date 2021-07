Italia-Inghilterra, Mattia Briga su Leggo per "Azzurro top": «Donnarumma eroico»

Nonostante il gol subìto a freddo che scombussola un po’ il piano partita, l’Italia prende fiato e comincia a proporre il suo gioco, tenendo il possesso palla, a tratti sterile, che comunque lascia capire agli avversari che in campo ci siamo.

Gli spazi sono pochi, c’è tanta fisicità e noi siamo un po’ nervosi, ma nel secondo tempo la Nazionale sale in cattedra e a forza di tenere il pallino del gioco trova un gol in mischia con Bonucci che ci fa impazzire di gioia. I rigori quest’anno ci portano fortuna. Donnarumma, eroico: è lui che ci regala l’Europeo; è lui il portiere più forte del torneo, il giocatore veramente decisivo. Ora possiamo dirlo e urlarlo in questa notte magica: “I campioni siamo noi”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 00:30

