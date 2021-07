Italia-Inghilterra, Fulvio Collovati in "Azzurro flop" su Leggo: «Il pari di Bonucci ha restituito sicurezza agli azzurri»

11 luglio 1982 - 11 luglio 2021: oggi come allora, la magia azzurra si ripete! Complimenti a Roberto Mancini per aver costruito un’Italia di nuovo vincente. L’Inghilterra ci ha forse un po’ sorpresi passando a tre e la nostra attitudine a imporre sempre il gioco, pressandoli alti sin dal 1’, ha fatto sì che ci facessimo trovare scoperti in occasione del contropiede orchestrato da Kane e concluso da Shaw. A noi è mancato Barella a centrocampo, irriconoscibile, mentre Immobile non si è mai reso pericoloso. Il pari di Bonucci ha restituito sicurezza agli azzurri, che hanno cominciato a gestire il possesso palla e hanno poi vinto ai rigori grazie a Donnarumma: con uno come lui parti già avanti agli altri!

