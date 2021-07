Italia-Inghilterra, Alberto Rimedio positivo al Covid: ecco chi farà la telecronaca su Rai1

Domenica sera c’è Italia-Inghilterra: chi sarà il telecronista Rai per la finalissima di Euro 2020? Il giornalista Alberto Rimedio infatti, che ha commentato le partite della Nazionale negli ultimi 7 anni, è risultato positivo al Covid e non potrà essere a Wembley per fare il suo lavoro. Un episodio decisamente sfortunato per Rimedio, che ha commentato gli azzurri negli ultimi anni difficili (compresa la doppia sfida con la Svezia che ci ha escluso dai mondiali 2018) e che sognava certamente questa serata.

Chi farà la telecronaca?

In tanti ora si stanno chiedendo: chi sarà il telecronista che dovrà sostituirlo su Raiuno? L’ipotesi principale vede in prima fila Stefano Bizzotto, uno dei giornalisti più bravi ed esperti e che già in passato aveva commentato la Nazionale. Ma tra le candidature più probabili c’è anche Luca De Capitani, attualmente telecronista ufficiale della Nazionale Under 21 e che è reduce dalla telecronaca di Inghilterra-Danimarca, l’altra semifinale di Euro 2020.

Una terza candidatura viene direttamente dai social: si tratta di Francesco Repice, anche lui giornalista Rai, che però si occupa già della radiocronaca su Radio1. Vederlo, o meglio ascoltarlo in tv sarebbe una grossa sorpresa, ma per i suoi (tanti) fan di Twitter sognare non costa niente.

