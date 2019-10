«Sarebbe emozionante conquistare la qualificazione domani perché nei 10 anni in cui ho vestito la maglia della Nazione non mi è mai successo raggiungere questo obiettivo così presto.. Daremo il massimo e ci aspettiamo il massimo da chi sarà sugli spalti, abbiamo il dovere di regalare una serata storica agli italiani». Lo ha detto Leonardo Bonucci alla vigilia di Italia-Grecia valida per la qualificazione a Euro 2020. Venerdì 11 Ottobre 2019, 17:16







© RIPRODUZIONE RISERVATA