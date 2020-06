Albertosi: «La partita che l'Italia ricorderà più dei due mondiali vinti dopo»

Sono passati 50 anni esatti dalla partita del secolo (scorso). Quella semifinale di Mexico '70, Coppa Rimet: 17 giugno 1970: Italia-Germania 4-3. Che spalncò porte (e gloria) agli azzurri. Enrico Albertosi era il portiere di quella Nazionale. Ricorda perfettamente ogni minimo particolare di una sfida incredibilmente spettacolare e unica allo stadio Azteca di Città el Messico, 105.000 spettatori.

Albertosi, si ricorda quel minuto 110', secondo tempo supplementare?

«Eh, sì, come fosse adesso. Eravamo avanti 3-2, difendavamo il vantaggio acquisito dopo il 3-2 segnato da Gigi (Riva, ndr)».

Ma cosa ci faceva Rivera sul palo di sinistra?

«Già, me lo sono chiesto pure io e glielo chiesto: Gianni, ma che ci fai lì. Forse non è il caso che ci vada Cera? Rivera mi ha rispose: tranquillo ci penso io a coprire il palo. Io lo avvisai: guarda che lì non ci posso arrivare. Attento...».

E infatti Muller realizzò il 3-3, con Rivera che non riuscì a respingere un pallone che non sembrava irresistibile...

«Appunto. Il pallone s'infilò in porta, con Gianni che goffamente lo fece sfilare dentro».

Apriti cielo: Albertosi cosa disse a Rivera?

«Lo insultai pesantemente: testa di c..., cosa hai fatto! Figlio di p..., te lo avevo detto... Imbecille che non sei altro...»

E lui cosa ha risposto?

«Gianni batteva la testa contro il palo e poi mi ha detto: tranquillo, ora vado a fare il 4-3 e scarto tutti i tedeschi»

La sua risposta?

«Vafan... Però Rivera è stato di parola. Nemmeno un minuto più tardi realizzò il gol più bello, in quei 30 minuti che sono diventati irripetibili. Lo spot per il calcio».

Ne è convinto?

«Assolutamente sì. La gente a distanza di 50 anni ricorda meglio quella partita che il Mundial spagnolo vinto nel 1982, oppure quello in Germania nel 2006. Quella Italia-Germania resta nel cuore degli italiani».

E per Albertosì cos'è?

«La mia partita della vita. Orgoglioso di essere stato uno degli eroi di Mexico 70'. Un anno meraviglioso, visto che avevo vinto pure lo scudetto con il Cagliari. Un'estate indimenticabile. Anche per tutta l'Italia».

