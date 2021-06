Italia, Mancini: «Meglio di così non si poteva fare...». Trenta risultati utili di fila come Pozzo: è record

«Meglio di così non si poteva. Avremmo potuto fare un gol in più. I ragazzi sono stati bravissimi»: cos' il ct azzurro Roberto Mancini ai microfoni della Rai. «Anche cambiando non deve cambiare niente - ha aggiunto - i giocatori sanno quello che devono fare, il prodotto non cambia. Verratti? Oggi abbiamo dimostrato che tutti sono titolari. Tutti hanno fatto quello che dovevano fare, anche di più. Record Pozzo? Al momento sono ancora indietro, Pozzo ha vinto tante altre cose importanti. Salutiamo Roma e dedichiamo questa vittoria a tutti quelli che hanno sofferto in questo anno e mezzo».

Roberto Mancini da record: con la vittoria di oggi per 1-0 sul Galles il filotto della sua Italia è arrivato a 30 risultati utili consecutivi. Viene così eguagliato il record della Nazionale di Vittorio Pozzo negli anni Trenta, per la precisione fra il 1935 e il 1939. Ma la nazionale è anche arrivata a undici vittorie di fila senza subire reti, per oltre mille minuti di gioco. Sul record di Vittorio Pozzo, il ct che sulla panchina dell'Italia vinse due Mondiali (1934 e 1938) e l'oro olimpico a Berlino (1936), Roberto Mancini ha parlato cosi: «Record Pozzo? Al momento sono ancora indietro, Pozzo ha vinto tante altre cose importanti. Salutiamo Roma e dedichiamo questa vittoria a tutti quelli che hanno sofferto in questo anno e mezzo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Giugno 2021, 20:44

