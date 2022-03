Italia fuori dai Mondiali, social scatenati. Da Ventura al karma: «Il principino George ci ha maledetto»

Fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila. Altro psicodramma per la Nazionale azzurra, che dopo il Mondiale in Russia del 2018 non prenderà parte nemmeno a quello in Qatar del 2022: un fallimento che arriva pochi mesi dopo un trionfo, quello di Euro 2020 dell'estate 2021 che sembrava aver dato nuova linfa al calcio italiano. I social, pochi minuti dopo la fine della partita, si scatenano, tra vip e utenti comuni che sfogano la loro rabbia per l'occasione persa dopo il clamoroso 0-1 di Palermo subìto dalla Macedonia del Nord.

“Dramma” Italia: siamo fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva

«Partita difficile, grande delusione, non ci saremo neanche a questi mondiali - scrive Caterina Balivo. Io che ancora sogno le emozioni del 2006. Non ci voleva! Ps: Punto al Mondiale 2026, finalmente anche mio figlio potrà vedere la nostra nazionale all'opera». Riccardo Cucchi, storico radiocronista rai, parla di «catastrofe sportiva. Del resto se non si riesce a battere la Macedonia del Nord, e si riesce a prendere un gol negli ultimi secondi, non è possibile immaginare di giocare un Mondiale. Enorme delusione e partita deludente degli azzurri».

Decine poi i meme che partono dall'espressione perplessa del ct Roberto Mancini dopo il gol, così come quelli che tirano in ballo Giampiero Ventura, artefice del fallimento di cinque anni fa con la Svezia. Questo non segnava da 4 anni, scrive Francesco mostrando i tabellini di Trajkovski, l'ex giocatore del Palermo autore del gol decisivo. E c'è chi ritira fuori le immagini della scorsa estate, da Bonucci che urla "it's coming to Rome" alle prese in giro per il principino George: «Pensate a quelle giornate in cui abbiamo preso in giro George, invece lui era impegnato a maledirci, scrive una ragazza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 23:26

