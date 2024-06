Italia, arrivano i "Fantastici 5 numeri 10": Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti incontrano gli Azzurri

Giornata speciale a Coverciano con i "Fantastici 5" numeri dieci che hanno incontrato i calciatori che Spalleti ha chiamato con sé in Nazionale. Al ritiro dell'Italia Totti, Del Piero, Baggio, Antognoni e Rivera sono tornati in Azzurro per incontrare il gruppo. L'obiettivo era quello di «assistere a un allenamento e spingere così i ragazzi a elevare la prestazione», come aveva chiesto poco più di un mese fa il Ct.

Dell'iniziativa ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina: «Mi limito a ringraziare questi numeri dieci, questi straordinari ragazzi di allora e uomini di oggi, per aver accettato l’invito che parte da un’idea del mister». Poi anche Spalletti ha evidenziato: «Tutti abbiamo bisogno di miti, per avere qualcuno da emulare. Dalla loro presenza qui, si capisce il loro attaccamento all’azzurro della Nazionale. Noi dobbiamo essere all’altezza della storia: abbiamo fiducia in voi. È vero, ci può essere un po’ di timore per questa maglia da indossare carica di storia. Ma state tranquilli: sono gli avversari ad avere più paura di questa maglia».

Parola anche ai campioni del recente passato, con Totti che scherza: «Voi avete detto che ogni ragazzo qui deve prendere un pezzo di ognuno di noi ma alla fine, se così fosse, chi corre?». Poi, tornando serio, si raccomanda: «Avete un grande allenatore e un grande staff, e potete scendere in campo per vincere, divertendovi». Del Piero gli ha fatto poi eco: «È vero, c’è la pressione, ma avete una grandissima opportunità, che poi ricorderete col sorriso: vi confronterete con i più forti e non c’è niente di più bello che la sfida».

Poi ha preso la parola Roberto Baggio che ha detto hai presenti: «Il nemico più grande è la responsabilità, quando si indossa questa maglia: o la affrontiamo o perdiamo. Abbiate gioia di dare tutto quello che avete dentro». Infine ha chiuso la conferenza stampa Gianluigi Buffon, definito da Spalletti un vero numero dieci anche se in porta: «Per me è una giornata epocale e lo deve essere anche per voi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 15:58

