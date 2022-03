Italia eliminata, la rivincita inglese dopo Euro 2020: ecco tutti gli sfottò social

L'Italia non parteciperà ai Mondiali in Qatar. La rete di Trajkovski al 92esimo della sfida con la Macedonia del Nord è stata una doccia gelata per tutti gli italiani e il giorno dopo brucia ancora di più. Un'eliminazione amara per i colori Azzurri che, il giorno dopo, devono subire anche la rivincita social degli inglesi. Dopo il trionfo di Wembley, lo scorso 11 luglio, gli sfottò nostrani non sono di certo mancati nei confronti degli inglesi. E adesso, in una sorta legge del contrappasso calcistico, sono gli inglesi a gustarsi la loro rivincita.

Per quanto sia una magrissima consolazione di un Europeo perso in casa, in Inghilterra c'è chi esulta per l'eliminazione dell'Italia. Sui social spunta il saluto beffardo di della Regina Elisabetta nei nostri confronti o una versione molto più triste di Chiellini (in questo caso la Macedonia del Nord) che blocca la corsa di Saka (alias un'Italia che non andrà al mondiale).

La reazione social inglese alla mancata qualificazione dell'Italia alla Coppa del Mondo è un concentrato di stupore e ironia tra prese in giro che molto ricordano quelle che quest'estate hanno fatto sorridere tutta Italia. Il famoso «Coming to Rome» in un istante si trasforma in «You're staying Rome». Un restate a Roma che fa male a un popolo intero che avrebbe voluto tornare a sentire la tensione pre partita di un Mondiale, emozione che, ormai, non proviamo dal 2014.

Dopo il piatto di pastasciutta che tutti gli inglesi hanno mangiato contro voglia a Wembley ecco spuntare Bonucci e Chiellini che mangiano una macedonia alquanto indigesta.

E gli sfottò arrivano anche dagli ex calciatori inglesi, come Gary Lineker, oggi autorevole opinionista BBC, che ha commentato: «Per l'Italia passare dalla vittoria dell'Europeo a non arrivare neppure all'ultimo stadio delle qualificazioni mondiali è una caduta terribile e devastante».

Gli inglesi gioiscono e l'Italia deve correre al più presto ai ripari curandosi le ferite e cercando di risollevare un movimento che non aveva mai vissuto un momento così buio in tutta la sua storia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 16:02

