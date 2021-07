Italia campione, i tabloid inglesi piangono per i “rigori maledetti” mentre per "Marca" è stato un "Wembleyazo”

L'Italia campione d'Europa di Mancini viene celebrata sulle prime pagine di tutti i giornali in Italia e nel mondo. In Inghilterra sulle prime pagine di tutti i quotidiani c'è una foto che riassume il dramma della sconfitta in casa a Wembley: il ct Gareth Southgate che, commosso fin quasi alle lacrime, abbraccia un Bukayo Saka, la 19enne ala a pezzi dopo il ko ai rigori contro l'Italia dell'insuperabile Donnarumma.

Tornando ai giornali, quelli britannici piangono per i "rigori maledetti”. “So cruel”, così crudele è l'espressione che accomuna Daily Express e The The Times. L'Inghilterra s'è arresa ancora una volta ai calci di rigore. «Non avremmo potuto fare di più. Perdere così la sensazione peggiore del mondo – ha ammesso Haeey Kane al termine dell'incontro -, ma abbiamo fatto un gran torneo e dobbiamo uscirne a testa alta».

Per l'Equipe, quotidiano sportivo francese, gli azzurri sono semplicemente "Invincibili". In Spagna lo sportivo "Marca" scomoda la storia e il Maracanazo - cioè le clamorosa e inaspettata sconfitta del Brasile al Maracanà ndl Mondiale del '50 ai danni dell'Uruguay, diventa con un gioco di parole il "Wembleyazo". Ricordiamo che a Wembley l'Inghilterra ha vinto l'unica Coppa del Mondo della sua storia, quella del 1966 contro la Germania (allora Ovest).

