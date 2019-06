Italia-Brasile, dalle 21.00 La Diretta ​Le azzurre puntano al primato nel girone

Appuntamento alle ore 21 a Valenciennes in uno Stade du Hainaut gremito. La tensione come le attenzioni sono tante. Azzurre e brasiliane condividono lo stesso albergo. Spazi in comune ma orari di utilizzo diversi. Insomma si sta sempre giocando un Mondiale. Le ragazze della Seleçao sono bravissime a cambiare ritmo imprimendogli ogni volta il loro, ecco perché l'Italia dovrà gestire la palla pur mantenendo una intensità di gioco alta. Il Brasile femminile non ha mai vinto un titolo mondiale e ha una storia abbastanza recente. Eppure vantano una come Marta eletta sei volte miglior calciatrice dell'anno dalla Fifa (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), è la giocatrice più prolifica nella storia della nazionale verdeoro con 98 reti, 3 in più di O Rei Pelé. E' anche la migliore realizzatrice mondiale con 16 centri, al pari di Klose per gli uomini. Vuole fare la storia, proprio come la nostra Italia.



DIRETTA



LE PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli, Bonansea. Ct. Bertolini

BRASILE (4-4-2): Barbara; Santos, Kathellan, Monica, Tamires; Andreassa, Thaisa, Formiga, Debinha; Marta, Cristiane. Ct. Vadao. Martedì 18 Giugno 2019, 18:01







© RIPRODUZIONE RISERVATA